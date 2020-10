Coronavirus, Sergio Mattarella: "La libertà non è un fatto esclusivamente individuale"

09 ottobre 2020 a

“La libertà non è un fatto esclusivamente individuale, ma si realizza insieme agli altri, richiedendo responsabilità e collaborazione”. Così Sergio Mattarella si è espresso nel corso di un colloquio al Quirinale con la presidente greca Katerina Sakellaropoulou. L’Italia sta avvertendo il pericolo di una seconda ondata del coronavirus dopo che gli ultimi bollettini hanno fatto registrare un incremento imponente dei contagi: da 2mila siamo passati a quasi 5mila al giorno e persino Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ha dichiarato che potrebbero arrivare a 16mila entro novembre se non si corre ai ripari. “La necessità di mantenere aperte le scuole, le fabbriche, gli uffici implica una maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i contagi”, ha dichiarato il presidente Mattarella, che ha poi sottolineato la grande serietà da parte di italiani e greci nel fronteggiare la pandemia. Peccato però che l’emergenza non sia ancora finita, anzi l’allarme sta risalendo ai livelli della scorsa primavera e gli esperti di governo parlano di nuovo lockdown: anche se probabilmente non ci sarà un’altra chiusura totale, ma mini-lockdown in base alle singole situazioni locali e regionali. A meno che la situazione non sfugga definitivamente di mano.

