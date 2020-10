Sergio Mattarella, bordata da Nicola Porro: "Tifa lockdown", pronto il capro espiatorio

10 ottobre 2020 a

“Oltre a Speranza, Boccia e Ricciardi, c’è anche il Quirinale a spingere per la chiusura”. Così Nicola Porro ha rilanciato sul suo sito un commento di Marco Gervasoni che riguarda Sergio Mattarella, definito il presidente che “tifa per il lockdown”. Un concetto estremizzato che si basa sulle dichiarazioni rilasciate dal capo di Stato in occasione dell’incontro con la pari ruolo greca: “La libertà non è un fatto esclusivamente individuale - ha dichiarato Mattarella - ma si realizza insieme agli altri, richiedendo responsabilità e collaborazione. La necessità di mantenere aperte le scuole, le fabbriche, gli uffici implica una maggiore responsabilità dei singoli nel prevenire e limitare i contagi”. Gervasoni ha contestato soprattutto il passaggio “se si vuole tener aperta l’Italia”, accusando il presidente di voler dire che “se il governo ci rinchiuderà a casa sarà colpa nostra, nostra responsabilità perché non siamo stati abbastanza bravi e ligi alle direttive? No, caro presidente, se l’Italia verrà chiusa di nuovo la responsabilità sarà solo e soltanto dell’esecutivo e di coloro che l’hanno appoggiato, che ne risponderanno di fronte alla cronaca ma soprattutto alla storia.

"La libertà non è un fatto esclusivamente individuale". Qui c'è puzza di lockdown: parla Mattarella, una spaventosa conferma

