Luigi Di Maio, gaffe al ministero degli Esteri: "Manlio Of Stefano", hanno usato Google translate?

15 ottobre 2020 a

Manlio Di Stefano è diventato "Manlio Of Stefano". Luigi Di Maio e il suo staff alla Farnesina incappano nell'ennesima gaffe. Nel comunicato stampa apparso sul sito del Ministero degli Esteri è infatti apparso un clamoroso errore di traduzione e il "Di" del vice di Di Maio è diventato un "Of". Un caso che ha fatto subito pensare che la traduzione fosse stata fatta utilizzando "Google Traduzioni". Insomma, chi si occupa di Esteri non sa l'inglese. Per di più - come spiega Il Foglio - nessuno si è reso conto della gaffe, tanto che la correzione è arrivata solo ore dopo.

"Siamo alle comiche finali"; "Ignoranti fino al midollo"; "Esprimo la mia indignazione per essere rappresentato nel mondo da questa gente. Al di là della politica, qui si tratta di persone arroganti e ignoranti che assumono ruoli assolutamente fuori dalla loro portata"; "Abbiamo un ministro degli Esteri che non sa l'inglese e usa Google Traslate che gli traduce in 'Of Stefano' il cognome del sottosegretario Di Stefano. Non è un governo ma un circo". Sono solo alcuni, e più leggeri, dei commenti piovuti sul web dopo l'ennesimo disastro grillino.

