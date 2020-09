Teresa Bellanova, gaffe al comizio: "Vi chiediamo di votare Michele Emiliano". Ma il suo candidato è Scalfarotto

21 settembre 2020 a

Il ministro Teresa Bellanova in uno degli ultimi appuntamenti pre-elettorali di Italia Viva ha commesso una clamorosa gaffe. Invece di sostenere l’endorsement per il candidato governatore di Italia Viva, partito cui lei appartiene, Ivan Scalfarotto, ha sbagliato chiedendo un voto per il rivale dem, Michele Emiliano. Il video è diventato subito virale in rete ed immortala il comico qui pro quo.

"Noi qui chiediamo un voto per Michele Emiliano", attimo di gelo. Ivan Scalfarotto, accanto l ministro, è incredulo Resta attonito, La gaffe del ministro renziano avviene alle battute finali del suo intervento, Bellanova fa il suo appello ai presenti, chiedendo il voto per Michele Emiliano, rivale di Scalfarotto alle regionali pugliesi. Poi, alla protesta del pubblico, si corregge.

