Franco Bechis smaschera Lucia Azzolina: "Uno tra lei e De Luca mente. Io ho un sospetto"

16 ottobre 2020 a

a

a

II Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha chiuso per 15 giorni le scuole. Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, si è infuriata. Sostiene che in Campania solo lo 0,075% dei contagi è nato a scuola. De Luca risponde che solo ieri i positivi sono stati 1.127, e di questi più della metà (611, pari al 54,21%) sono contagi avvenuti nella scuola. Uno dei due, scrive Franco Bechis sul Tempo, racconta balle, "e tendo a immaginare che dei due non sia De Luca il ballista".

Video su questo argomento "Azzolina dimettiti". Fratelli d'Italia in piazza per cacciare "la ministra inadeguata"

Giuseppe Conte deve verificare se a dare numeri in libertà sia stato la Azzolina o il governatore della Campania. Uno scontro che getta grande discredito sulle autorità pubbliche proprio nel momento in cui se ne sarebbe meno. Difficile stabilire quale sia stata l'origine del contagio di chi si sottopone ai tamponi rapidi o molecolari, ma dopo il lockdown a metà maggio sono stati riaperti bar e ristoranti, presi d'assalto soprattutto dai più giovani: la curva dei contagi è scesa ed è continuata a scendere. Ripartite feste con amici in casa e fuori casa: non hanno provocato nulla e i contagi continuavano a scendere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.