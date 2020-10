Rocco Casalino, il "balletto" per farsi inquadrare mentre Giuseppe Conte parlava: che imbarazzo (per l'Italia)

19 ottobre 2020 a

Qualcosa che non avremmo voluto vedere. Qualcosa di imbarazzante. Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, domenica 19 ottobre, quando in tarda serata Giuseppe Conte si è palesato per presentare il suo ultimo dpcm. Con lui, come sempre, Rocco Casalino, al quale era stato deputato il compito di chiamare i giornalisti per gli interventi dopo il punto stampa. E fin qui, tutto bene. Il punto, però, è che in molti hanno notato come l'inquadratura si sia aperta al termine del discorso del premier. Una scelta precisa, specifica, irrituale: obiettivo, inquadrare il portavoce del presidente del Consiglio, che si trovava a lato rispetto a Conte. Insomma, per inserire Casalino nell'inquadratura, la regia ha decentrato le immagini, le ha sbilanciate, contravvenendo ai principi estetici della televisione. Una circostanza fortuita? Chissà. Di certo non lo era per i social, che si sono scatenati contro "il posizionamento cinematografico" dell'onnipresente Casalino.

