Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio, il sondaggio Swg per Mentana: il 32% degli elettori grillini vuole Conte leader del M5s

Dopo la reggenza di Vito Crimi, capo politico ad interim del Movimento 5 Stelle, ci sarà qualcun altro al timone della nave grillina. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7, il 29% degli elettori M5S rivuole Luigi Di Maio come leader. Si posiziona solo al secondo posto il ribelle Alessandro Di Battista, con il 21%, dopo di lui ci sono la sindaca di Torino, Chiara Appendino (16%), il presidente della Camera, Roberto Fico (12%) e il fondatore del Movimento Beppe Grillo (6%). Poi, in un altro sondaggio che include anche il premier Giuseppe Conte nel ventaglio dei candidati è proprio il presidente del Consiglio a essere preferito come possibile leader 5 Stelle: a lui va il 32% dei consensi. Conte, però, dovrebbe prima iscriversi al Movimento, come detto da Di Maio qualche tempo fa.

M5S, verso stati generali online

