Luigi De Magistris a Quarta Repubblica: "De Luca? Ha alzato bandiera bianca e mi ha pure estromesso dall'unità di crisi"

“A distanza di otto mesi il sindaco di Napoli non partecipa all’unità di crisi per volontà del presidente”. Luigi De Magistris ha sganciato la bomba contro Vincenzo De Luca e lo ha fatto in collegamento con Nicola Porro a Quarta Repubblica. “È assurdo - ha dichiarato in diretta su Rete4 - la pandemia non si ferma facendo gli sceriffi. Credo che De Luca negli ultimi tempi abbia alzato bandiera bianca. È inevitabile che il fallimento porti a decisioni che comportano disastri sociali. La situazione è ormai fuori controllo, siamo in un’autogestione della pandemia”.

Tra un attacco e l’altro al governatore della Campania, il sindaco di Napoli si è detto molto preoccupato per l’epidemia da coronavirus che ha ripreso a circolare con grande velocità e pericolosità: “La situazione era già molto grave prima, i tamponi da noi sono meno, i medici ed infermieri sono pochi, abbiamo alzato bandiera bianca”. In precedenza De Magistris aveva affrontato anche il tema del governo presieduto da Giuseppe Conte, che ha modificato all’ultimo il testo del Dpcm, dove è sparita la parola “sindaci” in merito alla possibilità di ordinare il coprifuoco qualora fosse necessario: “Hanno compreso di aver fatto un errore di metodo e soprattutto di forma. Il Viminale oggi ha frettolosamente dovuto chiarire che si tratta di decisioni che verranno prese insieme, da sindaco e prefetto, nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza”.

