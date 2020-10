Primo Di Nicola, rubato lo zaino al senatore M5s: "Atto vile e vergognoso, dentro un lavoro e documenti molto importanti"

20 ottobre 2020 a

a

a

Uno strano caso che ha come protagonista, suo malgrado, il senatore grillino Primo Di Nicola, giornalista d'inchiesta eletto a Palazzo Madama e vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai. Ne dà notizia il M5s sul Blog delle Stelle: gli è stato rubato unno zaino che conteneva quello che viene definito "un lavoro molto professionale". E ancora, per il M5s si tratta di "un brutto, bruttissimo atto di intimidazione". Nel dettaglio, spiegano i grillini, "con un lavoro molto professionale è stato derubato di uno zaino contenente tra le altre cose molti documenti ai quali stava lavorando e il suo computer"

"Questi atti vili e vergognosi – prosegue il post – qualificano chi li compie. Tutti devono sapere però che questi gesti non piegheranno in alcun modo la nostra azione, non fermeranno in alcun modo il lavoro che sta portando avanti Primo Di Nicola. Tutto ciò che facciamo guarda agli interessi dei cittadini. Le indagini faranno il loro corso. Noi, insieme a Primo, continueremo a lavorare”. Sul caso indaga la polizia. Mistero sul lavoro sottraddo a Di Nicola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.