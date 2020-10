Franco Baresi e Paolo Veronesi, il retroscena: i due nomi che Salvini, Meloni e Berlusconi vogliono candidare

21 ottobre 2020 a

a

a

Se a Roma è Guido Bertolaso il nome su cui sembra convergere il centrodestra, a Milano i favoriti per il ruolo di candidato sindaco sono due, e clamorosi. Secondo vari retroscena incrociati, dal vertice a tre tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani (con Silvio Berlusconi presente sia pure in video-collegamento) si parla di Paolo Veronesi, presidente della Fondazione creata dal padre Umberto Veronesi, e Franco Baresi, storico capitano del Milan berlusconiano. Sarebbero loro, più dell'imprenditore farmaceutico Sergio Dompé, del supermanager Flavio Cattaneo e del rettore del Politecnico Ferruccio Resta, i big che potrebbero sfidare ad armi pari Beppe Sala e il centrosinistra nel 2021.







"Conte, dimettiti. Poi richiamiamo Bertolaso". Da Italia Viva la più inattesa delle svolte politiche: viene giù tutto?

L'unico a uscire allo scoperto, per ora, è Veronesi: "Sono lusingato dalla proposta - ha detto al Corriere della Sera - e sto pensando se sia possibile conciliare i miei impegni da chirurgo e da professore universitario con il ruolo di sindaco". Per il momento pare vincere la linea imposta da Salvini, che predilige "esponenti della società civile", ovviamente "di area centrodestra" ma "senza tessera di partito in tasca". Ad ogni buon conto, Forza Italia avrebbe già fatto scaldare la "riserva" Doc: "Tra i citati - rivela sempre il Corsera - anche il già sindaco Gabriele Albertini"..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.