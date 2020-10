Alessandra Ghisleri, il sondaggio: crolla la fiducia in Giuseppe Conte, gli italiani temono dati truccati sul coronavirus

22 ottobre 2020 a

Psicosi da coronavirus. Gli italiani hanno sempre più paura del coronavirus e sono spaventati da ciò che leggono e vedono in tv: dal bollettino giornaliero alle lunghe code per i tamponi, dal sovraccarico degli ospedali alla difficile comunicazione con gli operatori sanitari del territorio. Addirittura "da uno studio emerge che la gente pensa che siano stati oscurati i dati, è convinta che le cifre dell’epidemia siano più alte", spiega la sondaggista e direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, ripresa da Augusto Minzolini sul Giornale.

Conseguenza diretta della paura è la perdita di fiducia nel governo guidato da Giuseppe Conte. Basti pensare che l'indice di gradimento dell'esecutivo è arrivato al 32,7%, meno di un italiano su tre, sempre secondo i dati della Ghisleri. In particolare, i partiti della maggioranza hanno perso un punto e mezzo toccando quota 41,2%, mentre il centrodestra è al 46,8%, registrando un aumento dello 0,7%. Ad andare giù nei sondaggi è anche lo stesso premier, penalizzato dal suo immobilismo. In primis sul Mes. La maggioranza degli italiani, per esempio, non capisce perché non siano stati usati i prestiti Ue per il sistema sanitario. Stando al sondaggio di Alessandra Ghisleri, il 48,5% degli italiani lo richiederebbe, il 36,3% no, il 15,2% non sa. Come scrive Minzolini, sembra che "l’opinione pubblica sia più consapevole dell’emergenza rispetto al governo e alla classe politica". Ma Conte continua a restare fermo, rinviando tutto a dopo gli Stati generali del M5s, dalla decisione sul fondo europeo salva Stati alla verifica di governo.

