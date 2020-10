Sondaggio Index, Guido Bertolaso davanti a Carlo Calenda in un'ipotetica sfida per Roma

23 ottobre 2020 a

a

a

Guido Bertolaso candidato a sindaco di Roma? Sarebbe il più votato con il 44 per cento delle preferenze: è quanto emerge dal sondaggio realizzato da Index per PiazzaPulita, il talk politico condotto da Corrado Formigli su La7. La corsa per il Campidoglio è appena partita ma è già infuocata: da un lato c’è Virginia Raggi pronta a naufragare assieme al Movimento 5 Stelle con la sua ricandidatura; dall’altro c’è Carlo Calenda che nella rilevazione aggiornata al 22 ottobre ha ottenuto il 41 per cento dei consensi. Il leader di Azione è però ancora difficile da “misurare” perché è ancora appeso al Pd: essere il candidato del centrosinistra gli consentirebbe di avere possibilità di vittoria, mentre se dovesse correre in solitaria non andrebbe molto lontano. Probabilmente nel sondaggio mandato in onda da PiazzaPulita l’europarlamentare è stato considerato in gara per il Pd, anche se allo stato attuale delle cose non è affatto scontato che sia davvero così. Le notizie più interessanti arrivano però per il centrodestra, che è alla ricerca di un nome forte da proporre per il Campidoglio: chissà se dopo la rilevazione di Index le quotazioni di Guido Bertolaso non possano salire, anche se un precedente sondaggio aveva evidenziato l’ottima alternativa rappresentata da Giulia Bongiorno.

"Giletti improbabile. A questo punto...". Vittorio Sgarbi, una bomba atomica su Salvini, Meloni e Cav: il nome per sfotterli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.