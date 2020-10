Vincenzo De Luca sulle proteste a Napoli: "Uno spettacolo indegno. Da questo momento il governo deve impegnarsi"

24 ottobre 2020 a

a

a

"Uno spettacolo indegno di violenza e guerriglia urbana organizzata". Così Vincenzo De Luca ha definito sul suo profilo Facebook le proteste che ieri 23 ottobre hanno animato diverse città della Campania, Napoli soprattutto. "Si applicavano le stesse ordinanze a Milano, Roma e Napoli. E mentre a Milano e Roma le città erano deserte nel rispetto delle norme, a Napoli c'erano violenze e vandalismo. Alcune centinaia di delinquenti hanno sporcato l'immagine della città", ha scritto il governatore. Le violenze in strada e in piazza non hanno fatto cambiare idea al presidente campano, che anzi ha dichiarato di voler andare avanti con la linea del rigore. Ma allo stesso tempo ha chiesto aiuto all'esecutivo: "Da questo momento chiediamo al governo di impegnarsi a garantire la legalità e il rispetto delle leggi e a mettere a punto immediatamente un piano di sostegno socio-economico per le categorie produttive e per le famiglie", ha aggiunto. De Luca, poi, ha voluto ribadire che i protagonisti delle proteste "non hanno nulla a che fare con le categorie economiche e con i cittadini di Napoli".

Coronavirus: Furlan, 'con violenza non si risolvono gravi problemi, serve coesione sociale'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.