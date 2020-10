Lucia Azzolina, "il Pd spara contro di lei perché Giuseppe Conte intenda": il vero obiettivo dietro la richiesta di verifica

29 ottobre 2020 a

Mentre Andrea Marcucci, capogruppo del Pd, usciva allo scoperto al Senato, chiedendo direttamente al Giuseppe Conte di aprire una verifica di governo, con un tempismo a dir poco sospetto Michele Emiliano attaccava Lucia Azzolina. Un fuoco incrociato che sa tanto di ulteriore messaggio per il premier: se la richiesta di rimpasto è stata esplicita, quella riguardo a chi far fuori è stata soltanto sottintesa. “Le malelingue in Parlamento sostengono che il Pd si rivolge ad Azzolina perché Conte intenda”, ha scritto Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, sottolineando come le critiche della ministra al governatore della Puglia per aver chiuso le scuole nella sua regione non sono state altro che un ulteriore pretesto per metterle un bersaglio addosso.

Mentre si consumava lo scontro tra Emiliano e Azzolina, a palazzo Madama il capogruppo Marcucci incalzava il premier: “Questo governo deve andare avanti e avere le migliori donne e uomini che possono salvare il nostro paese. Noi dobbiamo poter contare su una maggioranza parlamentare solida che ci permetta di governare bene questo paese. Il presidente del Consiglio valuti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa”. Cosa deciderà di fare Conte? L’impressione è che per tenere a bada il Pd potrebbe essere necessario far saltare almeno la Azzolina, e mollare quindi la battaglia sulle scuole aperte anche con il peggiorare della situazione epidemiologica.

