Nizza, Tommaso Cerno senza giri di parole: "Un paese ridicolizzato da una influenza non si aspetti di sconfiggere il terrorismo"

"Un paese ridicolizzato da una influenza non si aspetti di sconfiggere il terrorismo". Tommaso Cerno commenta così quanto accaduto ieri, 29 ottobre, quando la Francia è stata vittima dell'ennesimo attentato. "Ho trovato davvero tristi le parole dei colleghi in senato sull'attentato di Nizza - prosegue -. Oggi quelli mascherati siamo noi, terrorizzati, in guerra gli uni con gli altri, pronti a cedere a un virus le libertà conquistate nei decenni con guerre e morti che abbiamo difeso evidentemente senza crederci davanti al terrorismo". E ancora: "Era un parlamento di gente sconfitta. Perdente. Non è nemmeno questione di governo buono o cattivo, senza una reazione forte dell Italia e dell Europa, saremo ridicoli dietro le nostre mascherine. L'Italia si svegli".

