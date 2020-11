Laura Castelli oltre il ridicolo, altra gaffe: "Luigi Di Maio con coraggio e determinazione ha cambiato il volto dell'Export". Ma quando?

01 novembre 2020 a





A volte ritornano. In questo caso si parla di Laura Castelli, la grillina che in quanto a gaffe e sfondoni viene battuta soltanto dal campionissimo, Danilo Toninelli. Nel mirino, questa volta, ci finisce un post della Castelli su Facebook. Un intervento al miele rivolto a Luigi Di Maio, che recita: "Un plauso al ministro Luigi Di Maio che, con coraggio e determinazione, ha cambiato la faccia dell'Export in Italia, raggiungendo obiettivi estremamente importanti. Nonostante il momento". Punto. E si trasecola? Quali obiettivi? Mistero. Ma, soprattutto, come fa notare Il Tempo, demmai a fare simili complimenti a Di Maio e a fare simili ragionamenti dovrebbero essere gli imprenditori, non una compagna di partito. E gli imprenditori non sembrano, affatto, condividere quanto detto dalla Castelli.

