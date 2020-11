Giorgio Napolitano, indiscreto da Italia Viva: "Ridateci Re Giorgio al posto di Conte e l'oracolo Mattarella"

03 novembre 2020 a

a

a

"Scarica, scarica, scarica". A ironizzare su Giuseppe Conte è Michele Anzaldi, ex portavoce di Rutelli e da qualche anno renziano di ferro, un pasdaran della fu rivoluzione fiorentina. L'esponente di Italia Viva, stando a quanto riporta il sempre molto ben informato (e altrettanto velenoso) Augusto Minzolini nel suo retroscena sul Giornale, si sarebbe sfogato contro il premier e non è un gran bel segnale. Finché picchiano duro Giorgia Meloni o Matteo Salvini, può essere il gioco delle parti. Ma se è la maggioranza a vestire i panni dell'opposizione, per di più in versione "carbonara", allora significa che per il governo si sta mettendo molto male.



"Evitare figuracce a Conte? Mattarella, anche no": la bordata della Maglie contro il Capo dello Stato

Ma c'è un dettaglio nel retroscena di Minzolini ad aggiungere pepe. Anzaldi se la prende anche con Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica che da settimane sta tirando la giacca a Conte per convincerlo a collaborare per davvero con il centrodestra. "Anche il Quirinale si limita a fare l'oracolo - si lamenta il renziano -. Per un'emergenza del genere aridatece Napolitano, almeno quello decideva davvero!". E se il "fantasma" di Re Giorgio inizia ad aleggiare sul Colle e il Parlamento, prepariamo il popcorn.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.