Giorgia Meloni: "Da patriota italiana spero vinca Donald Trump. Obama-Clinton, disastrosi per il nostro Paese"

"Da patriota italiana, spero possa vincere Donald Trump", Giorgia Meloni si esprime così su Twitter dopo le presidenziali americane, che ancora non hanno decretato un vincitore tra il repubblicano Donald Trump e il democratico Joe Biden. E spiega anche il perché del suo endorsement: "Abbiamo già visto le disastrose conseguenze che la politica estera e la dottrina Obama-Clinton hanno avuto sulla difesa dell'interesse nazionale italiano". La leader di Fratelli d'Italia, che ha detto di seguire con interesse lo spoglio delle elezioni, fa notare che al momento il dato certo di questa tornata elettorale è uno solo: "Sondaggi, previsioni e analisi del mainstream che davano per certa la vittoria del candidato democratico, sono stati clamorosamente smentiti e la partita è apertissima", sottolineando così il fallimento di chi aveva dato per spacciato il presidente Usa.

