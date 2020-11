Enrico Mentana, indiscrezione al Tg La7 sul rimpasto: “Conte incontra i leader di maggioranza per la prima volta”

05 novembre 2020 a

“È la prima volta che si vedono tutti insieme”. In apertura del Tg di La7, Enrico Mentana ha dato conto del vertice di governo che finalmente ha messo Giuseppe Conte dinanzi a tutti i leader della maggioranza. Con il premier si sono riuniti Nicola Zingaretti, Vito Crimi, Matteo Renzi e Roberto Speranza: “Evidentemente l’esecutivo ha bisogno di un tagliando, si è parlato tanto di rimpasto”, è stato il commento di Mentana. Effettivamente l’argomento ha tenuto banco a lungo, almeno fino a quando la situazione epidemiologica non è esplosa: non a caso i cambiamenti nella squadra di governo erano stati caldeggiati proprio in previsione della seconda ondata. Difficile che a questo punto possa realmente verificarsi un rimpasto, ma il vertice tra il premier e tutti i leader della maggioranza è comunque rilevante, nonché assolutamente necessario dopo le tensioni e le divisioni emerse negli ultimi giorni a causa del nuovo Dpcm.

