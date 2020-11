Gino Strada, l'indiscrezione: M5s, sardine e anche Pd pronti ad affidargli la sanità in Calabria dopo i disastri Cotticelli-Zuccatelli

10 novembre 2020 a

La sanità in Calabria è nell'occhio del ciclone dopo che sotto accusa sono finiti il generale Saverio Cotticelli e Giuseppe Zuccatelli, che dovevano essere i commissari preposti a gestire l'emergenza coronavirus. Anche Zuccatelli potrebbe essere fatto fuori prima del previsto ed essere rimpiazzato da chissà chi. Si cerca un profilo in grado di mettere d'accordo tutta la sinistra: ecco Gino Strada che ha incassato il pieno apprezzamento anche delle sardine. Insomma, dalla padella alla brace.

"Gino Strada, subito". Santori e le sardine alla canna del gas: dove lo vogliono piazzare (per farsi lo spot)

Ed in questo contesto, pare infatti che pure il Movimento 5 Stelle sia in pressing per affidargli il ruolo da sub commissario con ampia delega sulla riorganizzazione della sanità regionale. Lo appoggiano Jasmine Cristallo e anche l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano: "La nomina di Gino Strada come responsabile della sanità calabrese potrebbe essere la luce in mezzo alle ombre di poteri forti e perversi che per anni hanno dissanguato la nostra terra", ha detto Lucano. La soluzione, scrive il Giornale piace anche agli esponenti locali e ai parlamenti del Partito democratico.

