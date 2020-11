Giorgia Meloni replica a Roberto Saviano: "Pandemia colpa nostra? Ridicolo, ecco che sinistra ci ritroviamo"

12 novembre 2020 a

In televisione, a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, Roberto Saviano ha pontificato sul coronavirus. E la ha sparata grossissima, affermando che Giorgia Meloni e Matteo Salvini "sono i maggiori responsabili di quello che sta accadendo". Affermazione che, a dir poco, lascia perplessi. Parole alle quali risponde in modo durissimo la leader di Fratelli d'Italia, su Twitter, dove rilancia il video con le parole di Saviano, bollato come "ridicolo". E non solo. La Meloni cinguetta: "Saviano dice che Meloni e Salvini sono i maggiori responsabili di quello che sta accadendo. Capito? Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza il 31 gennaio, ha avuto pieni poteri, ma se la pandemia galoppa è colpa nostra. Ecco il livello della sinistra che ci ritroviamo", conclude Giorgia Meloni.

