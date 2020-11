Giuseppe Conte, la riunione con le regioni nel pomeriggio: "Lockdown leggero", il piano del governo

12 novembre 2020 a

L'ipotesi di un "lockdown leggero" per scongiurare il lockodwn nazionale. Nuovo tavolo tra il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e i rappresentanti delle regioni, giovedì pomeriggio alle 16. Dati su contagi, morti e ricoveri alla mano, verranno prese nuove decisioni sulla probabile ulteriore stretta, che procederà attraverso le ordinanze locali. Un antipasto arriva da Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Come anticipato a inizio settimana dal governatore leghista Massimiliano Fedriga, l'insolito asse tra Lega (Fedriga e Luca Zaia) e Pd (Stefano Bonaccini) ha portato a misure coordinate nelle tre regioni del nord-est (una misura simbolo: lo stop alle passeggiate nei centri storici e sul lungomare, luogo rifugio della movida che non si arrende al coprifuoco). La cabina di regia tra governo e regioni deciderà se cambiare fascia di rischio anche a Liguria, Toscana, Umbria e soprattutto Campania.

