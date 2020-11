Vincenzo De Luca durissimo contro Di Maio: "Sciacallo, mi provoca reazioni incontrollabili"

13 novembre 2020 a

Ennesima conferenza stampa-show di Vincenzo De Luca, il governatore della Campania alle prese col dramma-coronavirus. La sua regione, ormai è ufficiale, diventerà zona rossa: l'epidemia è totalmente fuori controllo e ciò che accade al Cardarelli di Napoli sta lì a dimostrarlo. Ma il governatore della Campania continua ad attaccare, insomma meglio puntare l'attenzione altrove. E nell'ultima conferenza stampa-show di cui vi abbiamo dato conto in attacco, ha speso parole pesantissimi contro Luigi Di Maio. Lungi da noi voler difendere il grillino, ma quanto detto da De Luca mette i brividi. "Luigi Di Maio è uno sciacallo. Mi provoca reazioni di istinto incontrollabili che almeno per le prossime ore vorrei controllare", ha affermato. E pensate, così, per paradosso, se lo avessero detto un Matteo Salvini o una Giorgia Meloni qualunque...

E ancora, ha detto che sarebbe stato "pronto a chiudere a ottobre". Dunque su Giuseppe Conte: "Abbiamo ricevuto un fax dal governo che diceva che in Campania sarebbe arrivato l'esercito. Ma chi vi ha chiesto niente?", ha tuonato un De Luca fuori controllo. "La Campania era per chiudere tutto a ottobre, il Governo ha fatto un'altra scelta, ha deciso di fare iniziative progressive, di prendere provvedimenti sminuzzati, facendo la scelta della cosiddetta risposta proporzionale. Una scelta totalmente sbagliata, perché il contagio non aumenta in modo lineare, ma esponenziale", ha aggiunto. E ancora: "Oggi in Campania abbiamo 3.900 nuovi contagi con una percentuale di positivi su 25mila tamponi che è del 16,5%. Da tre-quattro giorni la percentuale di positivi sui tamponi scende leggermente. Speriamo che sia una tendenza, ma oggi il dato è questo", ha concluso De Luca.

