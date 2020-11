Autostrade, confermati gli incontri segreti tra Stefano Patuanelli e Castellucci: Marco Travaglio chiederà le dimissioni del ministro M5s?

14 novembre 2020 a

In un pesantissimo retroscena, La Stampa dà conto degli incontri segreti tra il ministro dello Sviluppo M5s, Stefano Patuanelli, e Giovanni Castellucci, l'ex ad di Autostrade arrestato in settimana. Il ministro, messo alle strette, ha confermato il faccia a faccia, spiegando che "parlavamo del salvataggio di Alitalia", negando però "di avergli dato alcun mandato e di avergli mai proposto alcun incarico". Insomma, Castellucci non era più l'uomo nero per il M5s, per i grillini che tanto tuonarono contro autostrade. Ma non solo: sono stati confermati anche degli incontri di Castellucci con la senatrice grillina Giulia Lupo. Il tutto con buona pace di Danilo Tonielli, che si era spinto a parlare di "inciuci" commentando la telefonata tra Giovanni Toti e Castellucci sul caso Carige. Non a caso, il governatore della Liguria si è tolto un grosso sassolino dalla scarpa: "Se avrei dovuto dimettermi per una telefonata (come chiedeva Toninelli, ndr), che deve fare Patuanelli che addirittura lo ha incontrato?". Pacifico. Tutto torna, insomma. E come fa notare Dagospia, che rilancia il retroscena del quotidiano torinese, ora ci si interroga: Marco Travaglio chiederà le dimissioni del grillino Patuanelli? Difficile. Quasi impossibile.

