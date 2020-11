Marco Travaglio vede le manette e perde il controllo: Autostrade, l'inquietante prima pagina del "Fatto" di oggi

12 novembre 2020 a

a

a

Quando ci sono le manette di mezzo, quando ci sono degli arresti, Marco Travaglio perde il controllo. Lo dimostra in modo lampante la prima pagina del Fatto Quotidiano confezionata oggi, giovedì 12 novembre, in cui il titolo di apertura è dedicato agli arresti che hanno coinvolto i vertici di Autostrade. Un caso inquietante, sia chiaro. Un caso che però spinge Travaglio a fare ciò che potete vedere qui sotto. Su sfondo verde, mutuando il simbolo di Benetton e lo slogan, ecco il titolo: "United colors of Manetton". Insomma, il trionfo delle manette. L'esaltazione delle manette, disciplina nella quale Travaglio è campione assoluto e inarrivabile. A fargli da spalla anche la vignetta di Vauro, in cui due personaggi si scambiano le seguenti battute: "Castellucci agli arresti domiciliari", "Finalmente un lockdown che ci piace!", risponde l'altro.

"Taci, non dire minch*** e non farti vedere". Selvaggia Lucarelli, colata di insulti contro Matteo Bassetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.