Luigi Di Maio a L'Aria della domenica: "Lockdown? Da evitare se la curva del coronavirus rallenta"

La prima puntata de L'Aria della domenica di Myrta Merlino si apre con Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri è tornato a tranquillizzare gli italiani, o meglio, ad avvisarli. "Lockdown? Ieri ho sentito la conferenza dell'Iss, hanno detto che l’Rt sta rallentando - spiega in collegamento con La7 nella puntata di domenica 15 novembre premettendo però l'unica condizione per evitare la chiusura totale del Paese -. Se la curva sta rallentando, non si vede ragione di un lockdown nazionale". Nel mirino del governo, a detta del grillino, le cifre e la stabilità delle strutture ospedaliere.

Proprio su quest'ultimo aspetto Di Maio ha voluto replicare al governatore della Campania da cui negli ultimi giorni ha ricevuto solo attacchi. "Io - ha premesso - voglio mandare un messaggio di pace a Vincenzo De Luca, lavoriamo insieme per la Campania e per il paese. Non è una questione tra me e De Luca. Io ho sempre sostenuto la sua linea del rigore, ma serviva un intervento". Intervento che il presidente dem della Regione sembra ancora non accettare, un po' come la Campania in zona rossa.

