Calabria, nel toto-nomi anche l'uomo suggerito da Matteo Salvini: apertura o tranello di Conte?

Oggi - mercoledì 18 novembre - il Consiglio dei ministri potrebbe procedere alla nomina del nuovo commissario, il quarto, per la sanità calabrese. Vicenda tragicomica, più tragica che coomica. Nel totonomi ci sono il medico Narciso Mostarda (dg dell’Asl Roma 6), Francesco Paolo Tronca ("Io commissario? Sono sempre al servizio dello Stato", conferma al Corriere della Sera) e Pellegrino Mancini, che è stato proposto da Matteo Salvini. Il premier cerca di seguire le indicazioni di Sergio Mattarella che ha spronato la politica a una forte assunzione di responsabilità, anche dopo che la maggioranza giallorossa ha continuato a litigare sulla scelta dell'uomo da mandare in Calabria.

Ecco perché il premier, messo sotto accusa dalla sua stessa maggioranza per l'incredibile situazione sulla sanità calabrese, cerca ora l'appoggio dell'opposizione per chiudere definitivamente questa scomoda pratica. Il premier si trova isolato dopo il dietrofront di Eugenio Gaudio. L’ex rettore era stato voluto da Conte dopo il siluramento di Saverio Cotticelli, che si era scoperto responsabile del piano Covid calabrese "a sua insaputa" e dopo il passo indietro forzato di Giuseppe Zuccatelli. E allora ecco che alla fine potrebbe spuntarla proprio quel Pellegrino Mancini che ha il gradimento del leader della Lega.

Insomma, tra i papabili per la Calabria ci sarebbe anche l'uomo proposto dal leader della Lega. E Conte potrebbe indicarlo, per dar seguito ai numerosi appelli arrivati dal Quirinale su una gestione collegiale della pandemia. Eppure, anche se a pensar male si fa peccato, qualche dubbio resta: l'unica "apertura" del premier a Salvini potrebbe arrivare su uno dei casi più spinosi e mediaticamente esposti da affrontare, quello della Calabria, dove la sanità locale è in situazioni che non rendono semplice alcun tipo di gestione. Il tutto per rinfacciare un possibile flop a Salvini? Chissà...

