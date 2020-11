Laura Ravetto, pesante vignetta di Natangelo del Fatto: "Sapeva fare cose con la lingua che...", il "rimpianto" di Berlusconi

19 novembre 2020 a

Centrodestra nel caos, in un giorno segnato dallo scontro frontale tra Lega e Forza Italia. Anche perché tre deputati di azzurri alla Camera sono passati al gruppo parlamentare della Lega. Si tratta di Laura Ravetto, ex sottosegretario del governo Berlusconi, Federica Zanella e Maurizio Carrara, giustificate con il fatto di vivere, "con disagio le sempre più ampie aperture al Governo e gli ammiccamenti con il Partito Democratico", scrivono in una nota i tre parlamentari. L'addio della Ravetto soprattutto è stato preso di mira dal Fatto quotidiano, in particolare dal vignettista del giornale, Natangelo. Il disegnatore ha infatti pubblicato su Twitter una vignetta molto pesante nei confronti dell'ex parlamentare azzurra intitolata Il dolore di Silvio, dove si vede Berlusconi sconsolato proprio per l'addio della sua parlamentare, al punto da esclamare "Era brava, sapeva fare una cosa con la lingua che...".

