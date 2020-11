Rocco Casalino, Augusto Minzolini: "Dicono che Giuseppe Conte lo chiami Roccobello"

20 novembre 2020 a

"Quanti tifosi per il fallimento del dialogo". Questo il titolo del retroscena vergato da Augusto Minzolini su Il Giornale, un pezzo sull'apertura di Silvio Berlusconi al governo. O meglio, un pezzo su chi rema contro qualsiasi intesa: non soltanto la Lega e Fratelli d'Italia, ma anche il M5s e Marco Travaglio, che guida l'offensiva anti-Cav dalle pagine del Fatto Quotidiano. E in questo retroscena, Minzolini "nasconde" un particolare curioso, spiazzante, un dettaglio che forse metterà un poco in imbarazzo il premier. Parlando di Travaglio, Minzolini definisce il giornalista "badante di Giuseppe Conte". Anzi, "uno dei due badanti". Perché l'altro sarebbe Rocco Casalino. Fin qui nulla di strano, niente che non avessimo già letto o ipotizzato. La curiosità sta nel soprannome con cui, secondo Minzo, il premier chiamerebbe il suo portavoce: "Roccobello, così dicono lo chiami il premier, Casalino", scrive il retroscenista. Roccobello? Che imbarazzo...

