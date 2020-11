Laura Ravetto, "indovinate cos'ha fatto il giorno prima di mollare Silvio Berlusconi?": spuntano queste foto clamorose

20 novembre 2020 a

Laura Ravetto ha atteso che mercoledì scorso il berlusconiano Chi pubblicasse due pagine dove l'ex deputata forzista, ora passata alla Lega, raccoglie conchiglie sulla spiaggia di Fregene per annunciare il giorno dopo la sua fuga tra le braccia di Matteo Salvini. "Come tutte le mamme, in questo momento vivo una precarietà totale per ciò che riguarda la scuola. Appena si ha notizia di un contagio, le classi chiudono per la sanificazione e dobbiamo organizzarci per andare a lavorare...", racconta la deputata, che poi fa i complimenti al marito, ex deputato Pd: "Dario è bravissimo con Clarissa. Un vero "mammo", assicura, mentre gioca sulla spiaggia con la bambina.

