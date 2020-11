Cartabianca, Pier Luigi Bersani e la svolta sovranista: "Se non li ha ancora presi nessuno". Sconcertante testacoda comunista

25 novembre 2020 a

a

a



La svolta sovranista di Pier Luigi Bersani? A Cartabianca su Raitre l'esponente di LeU sorprende un po' tutti dando sul Mes lo stesso giudizio che danno, da tempi non sospetti, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e la metà del Movimento 5 Stelle che ancora "osa" rivendicare posizioni euro-prudenti, se non euro-scettiche. "Prendiamo tutti i soldi a debito, anche quelli del Mes? Solo se so come spenderli produttivamente".

Pd, un partito bipolare: moltiplica il debito e poi vuole cambiarlo. In che mani siamo?

Quindi attenzione alle parole usate dall'ex segretariod del Pd: "Deve essere il Tesoro a dirci se ci conviene. E se i soldi del Mes non li ha presi nessuno in Europa, evidentemente ci sarà qualche remora...". Fac simile delle dichiarazioni di quegli esponenti di centrodestra che Bersani tanto osteggia. E qualcuno, su Twitter, commenta in diretta: "La sesta stella del Movimento".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.