Danilo Toninelli sulla nomina del commissario in Calabria: "Siamo in ritardo. Ci dispiace infinitamente"

25 novembre 2020 a

Il commissario alla Sanità in Calabria sta diventando un miraggio. Dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, Giuseppe Zuuccatelli e il no di Eugenio Gaudio, è emerso il nome di Narciso Mostarda. Peccato però che ieri, martedì 24 novembre, sembrava fatta fino a quando Pd e M5s non si sono presi per i capelli. I dem infatti sostengono il neuropsichiatra mentre i Cinque Stelle prediligono altre personalità. E così ancora una volta il governo si macchia dell'ennesimo flop. Se ne vergogna anche Danilo Toninelli che, ospite ad Agorà su Rai 3, incalzato sul tema ha detto: "Siamo in ritardo. Ci dispiace infinitamente per gli errori fatti nei due commissari precedenti. Nelle prossime ore arriverà". Una vera e propria figura barbina.

Nel programma condotto da Luisella Costamagna il grillino spezza una lancia a favore della collega Lucia Azzolina alle prese con una guerra contro i mulini a vento, la riapertura delle scuole: "Credo che tutto il lavoro fatto dagli operatori scolastici in estate abbia consentito ora di avere una scuola che non è fonte di contagio. Il problema è fuori: dobbiamo riaprire le scuole e la battaglia politica deve essere su questo, non sullo sci”.

