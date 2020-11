Scostamento di bilancio, Berlusconi-Salvini-Meloni: "Tutti d'accordo, voteremo compatti"

25 novembre 2020 a

Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si sono riuniti in videoconferenza in previsione del voto sullo scostamento di bilancio che si terrà domani, giovedì 26 novembre, al Senato. "Nel corso dell'incontro è stata ribadita l'unità e la compattezza indiscutibile della colazione - si legge nella nota del centrodestra - i tre partiti hanno dato mandato immediato a un gruppo di propri esperti affinché preparino un documento con proposte comuni da presentare al governo. La coalizione avrà una posizione unitaria in occasione del voto sullo scostamento di bilancio".

“Il vertice del centrodestra è andato bene, siamo tutti d’accordo”, ha poi aggiunto telegraficamente Matteo Salvini all’Adnkronos, confermando nella sostanza che un’intesa politica è stata trovata. Il voto di domani è una questione delicata: oggi in commissione congiunta Bilancio e Finanze del Senato, il centrodestra si è astenuto sulla relazione del governo sullo scostamento di bilancio da 8 miliardi. La resa dei conti arriverà quindi giovedì nell'aula di Palazzo Madama: per approvare lo scostamento servirà la maggioranza assoluta, quindi anche il sostegno dell’opposizione. Salvini, Meloni e Berlusconi avranno una posizione unitaria in occasione del voto, ma quale sarà? Lo scopriremo domani e avrà una rilevanza politica non indifferente.

