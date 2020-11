Laura Ravetto, il post muto con il sondaggio di Pagnoncelli: come gode Salvini. Mentre Berlusconi...

29 novembre 2020 a

Il più classico dei post muti. Insomma, soltanto un'immagine e nessun commento. Il post muto in questione è quello di Laura Ravetto su Twitter, la stessa Ravetto da poco passata da Forza Italia alla Lega di Matteo Salvini, un grosso caso politico che è valso anche insulti alla neo-leghista, la quale però - toh che caso... - non è stata difesa dalle colleghe di sinistra. Ma questo è un altro discorso. Qui, largo al "post muto". Ed eccolo, insomma: si tratta di una tabella che rilancia l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, pubblicato sul Corriere della Sera di sabato 28 novembre. Sondaggio che dà la Lega in ascesa di 1 punto percentuale, contro lo 0,1% di Forza Italia e il calo dello 0,4% di Fratelli d'Italia. In totale, il centrodestra vola al 19 per cento. E il post muto della Ravetto non ha bisogno di grandi spiegazioni...

