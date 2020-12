Dimartedì, il sondaggio di Pagnoncelli: "Rimpasto di governo, cosa pensano gli italiani". Avvertimento a Conte, Pd e M5s

02 dicembre 2020 a

a

a

Cosa pensano gli italiani del rimpasto di governo? Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì su La7 non lascia grandi margini di interpretazione: in ogni caso, Giuseppe Conte casca male. Tre le opzioni offerte agli intervistati. La più votata, con il 45%, è "Fanno bene perché è il momento di cambiare qualcosa". Tradotto: politicamente, l'esecutivo così com'è non va.



"Niente numeri, solo poltrone". Antonio Socci, la conferma nel sondaggio di Travaglio: il Pd pronto a tutto per rovinarci

Una ammissione pesante, perché tutto servirebbe in uno stato di emergenza nazionale come questo tranne che un governo fragile e traballante. Seconda risposta, ancora più dura: "I soliti politici, che non capiscono la gravità del momento". Per il 36%, insomma, il rimpasto sarebbe non il tentativo di trovare soluzioni più stabili quanto piuttosto il solito delle poltrone e del manuale Cencelli. C'è anche spazio per un 19% che "non sa, non indica". Senza parole.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.