Dpcm Natale, per Capodanno il coprifuoco esteso fino alle 7 del mattino. Scuola, si riparte il 7 gennaio

Non bastava l'obbligo di non uscire dal proprio comune di residenza a Natale, vigilia, Santo Stefano e il primo gennaio. No, nel pacchetto di norme ultra-restrittive contenute nel dpcm 4 dicembre per il contenimento dell'emergenza coronavirus, spunta anche il coprifuoco extralarge. A Capodanno, per la precisione: sarà esteso fino alle 7 del mattino, rispetto alle 5 della formulazione originaria. Insomma, vietato uscire di casa fino alle 7 del mattino. E, sinceramente, ci si chiede quale sia la ratio di simile norma. Ma tant'è, ormai siamo abituati a tutto e il contrario di tutto.

Nel dpcm si legge: "Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, nonché dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1 gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute"

Capitolo scuola. Il ritorno alla didattica in presenza è previsto dal 7 gennaio. Nel dettaglio, nel testo si legge: "Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza"

