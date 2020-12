Matteo Renzi e la foto della "nuova sinistra" riunita su Zoom: subito disastro, notate nulla di strano?

06 dicembre 2020 a

L'immagine della "nuova sinistra"? Divisa in 9 anime, ma solo perché lo schermo di Zoom non può contenere tutte le altre. Sabato Massimo D'Alema, Matteo Renzi, Dario Franceschini, Nicola Zingaretti, Goffredo Bettini, Roberto Speranza, Giuliano Amato, Elly Schlein e altri ancora, meno noti, si sono riuniti via Zoom, per una videoconferenza di tre ore pomposamente definita "il cantiere" dei progressisti italiani. Un confronto (tra nemici) da cui dovrebbe uscire, insomma, la nuova piattaforma che aspira a governare l'Italia. E tutto sommato, considerata la storica tendenza della sinistra a dividersi in mille correnti, fazioni e partitini quella schermata di computer ne incarna perfettamente l'anima. E a molti, a fronte dei completi incravattati d'ordinanza dei ministri, ha fatto storcere il naso il look decisamente casual, se non irriverente di Renzi, con polo estiva e colletto alzato. Come inizio di "discussione", non c'è male.

