Giuseppe Conte costretto a rinviare il CdM: "E tu vorresti i pieni poteri?", un terremoto nella maggioranza

I rapporti tra Italia Viva e il governo sono sempre più tesi. Il motivo dello scontro è la task force ipotizzata dal premier per gestire i 209 miliardi del Recovery Fund. Si tratta di una struttura piramidale che vede in cima Giuseppe Conte, Stefano Patuanelli dei 5 Stelle e Roberto Gualtieri del Pd. Ma l'idea proprio non va giù a Matteo Renzi. Inoltre deputati e senatori di Iv denunciano di non conoscere nel merito il piano per spendere le risorse in arrivo dall'Europa. "Ma vi pare possibile che la struttura della task force che dovrebbe gestire il più imponente capitolo di investimenti dal dopoguerra sia tenuta all'oscuro a noi che siamo forza di maggioranza? - ha tuonato il presidente di Iv al Senato, Davide Faraone, in collegamento a Omnibus su La7 -. Abbiamo impedito i pieni poteri a Salvini non per consegnarli nelle mani di Conte, a cui comunque è stata data la più grande libertà di azione mai vista da un premier in democrazia, così come era giusto fare durante la pandemia". Secondo Faraone, quindi, è necessario seguire un percorso istituzionale con il coinvolgimento delle parti sociali. A fargli eco è il deputato renziano Luciano Nobili a Rai1 Mattina: "Non servono altre task force e le ennesime assunzioni di consulenti. C'è un governo, il presidente del Consiglio dice che la sua squadra di ministri è la migliore che può avere, allora la utilizzi, lavori col governo, non coi consulenti".

Intanto slitta di ora in ora il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, in programma oggi per parlare proprio di Recovery Fund e task force.La riunione era inizialmente prevista per le 9, poi è stata rinviata alle 11, ma ancora non è iniziata. Per risolvere la situazione di stallo, la discussione potrebbe essere divisa in due momenti. Oggi, spiegano fonti dell’esecutivo, il governo potrebbe dare il via libera a missioni e interventi da realizzare con i fondi. Però per approvare la governance potrebbe essere convocato un nuovo Consiglio dei ministri mercoledì sera.

