Matteo Renzi, stoccata a Rocco Casalino al Senato: "Premier Conte, spieghi ai suoi collaboratori che questo non è il Grande Fratello"

Un intervento durissimo, quello di Matteo Renzi al Senato. Nel mirino Giuseppe Conte. Sulla task-force per la gestione del Recovery Plan, da parte del leader di Italia Viva, è piovuto un ultimatum: "Non stiamo chiedendo che nella cabina di regia ci sia uno dei nostri. Noi avevamo chiesto una sola cosa: di fronte ai 200 miliardi da spendere, o il Parlamento fa un dibattito vero oppure perdiamo la dignità delle Istituzioni", ha tuonato Renzi. Insomma, senza retromarcia di Conte, si viaggia verso la crisi. Ma nel corso del suo infuocato discorso, l'ex premier ha piazzato anche una velenosissima stoccata contro Rocco Casalino, portavoce di Conte e, come è noto, protagonista del primo Grande Fratello, vent'anni fa. "Se ha bisogno di qualche poltrona, ci sono le nostre a disposizione - ha premesso -. Spieghi ai suoi collaboratori che questo non è il Grande Fratello, questo è il Parlamento", ha scandito nel microfono Renzi. E ogni riferimento a Casalino non è puramente casuale...

