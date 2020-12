Franco Bechis tifa Renzi: "Facci sognare, liberaci dal dittatorello". Reteoscena: "Furbata Conte, è rimasto fregato"

10 dicembre 2020 a

a

a

“Renzi, questa volta facci sognare e liberaci dal dittatorello”. Così Franco Bechis ha titolato in prima pagina su Il Tempo sull’intervento in Senato di Matteo Renzi che rischia di rappresentare uno spartiacque nella storia di questo governo giallorosso. Giuseppe Conte ha infatti subito una spallata durissima e si ritrova spalle al muro politicamente, dato che la “furbata” - come la chiama Bechis - studiata dal premier stavolta non avrà successo. Renzi infatti ha anticipato la mossa del premier, dicendogli in faccia che se pensa di inserire la governance per il Recovery Fund o la fondazione di controllo sui servizi segreti come emendamento alla legge di bilancio, lui e Italia Viva voteranno no a tutto e di conseguenza apriranno una crisi di governo. E pazienza se ci ritroviamo ancora nel pieno della pandemia di coronavirus, ma con questo premier non si può più andare avanti. “Conte aveva studiato la furbata - ha sottolineato Bechis - ben sapendo che avendo presentato con grave ritardo la manovra per il 2021, il Parlamento non ha i tempi tecnici necessari alla sua discussione e inevitabilmente il governo avrebbe dovuto porre in aula la fiducia sul testo che preferiva: chi mai della maggioranza avrebbe osato in questo momento far cadere il governo? La risposta è arrivata ieri in Senato”.

Bechis rivela le trame del Pd, "dietro le quinte": ma quali "pieni poteri", perché a far fuori Conte potrebbero essere i dem

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.