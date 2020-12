Sondaggio Ixè, festeggia Matteo Salvini: il salto della Lega, si è invertita la tendenza

10 dicembre 2020 a

Il sondaggio Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani in caso di elezioni torna a sorridere a Matteo Salvini, con la Lega che addirittura ha guadagnato lo 0,9 rispetto alla precedente rilevazione e ha aumentato il divario dal Pd. Premesso che l’istituto Ixè è sempre molto “generoso” con il Pd, che negli altri sondaggi a stento arriva al 20%, va comunque sottolineato che al Carroccio è stata attribuita la crescita più netta dell’ultima settimana e sarebbe risalito al 23,2%. I dem sarebbero però al 21,9% (+0,2) e questo è un dato che non può non far storcere il naso: chissà come si spiega il fatto che in tale rilevazione abbiano quasi 2 punti in più che in tutte le altre. Misteri dei sondaggi, fatto sta che secondo Ixè la Lega è ancora il primo partito e Fratelli d’Italia il terzo, anche se Giorgia Meloni questa settimana avrebbe ceduto lo 0,3 scendendo al 16%: il M5s rimane alle spalle, stabile al 15,6%. Nei bassifondi la rilevazione è severissima per Carlo Calenda e Matteo Renzi, dati entrambi molto lontani dal 3% e relegati quindi a percentuali misere: Italia Viva sarebbe al 2,5%, mentre Azione al 2,1%.

