Gianluca Corrado, il consigliere dimentica la telecamera accesa in Commissione: beccato in bagno a torso nudo

Immagini compromettenti quelle diffuse da Dagospia. Il tutto è accaduto durante una videoconferenza della Commissione consiliare del comune di Milano. Qui, mentre maggioranza e opposizione si scontravano sul piano "Aria Clima", il consigliere M5s Gianluca Corrado veniva immortalato a torso nudo nel bagno. Il già candidato sindaco mondo pentastellato è apparso - come scrive Dago - mentre "si dedica alla tolettatura con il non memorabile sfondo di uno scaldabagno elettrico e un pesciotto attaccato al muro". Corrado ha infatti dimenticato la telecamera accesa finito per scivolare in una gaffe senza precedenti. Immediato il commento del sito di Roberto D'Agostino che ironizza così: "Avevano detto che avrebbero fatto pulizia: dalle parole ai fatti".

