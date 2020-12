Sondaggio di Swg, Enrico Mentana senza parole per queste cifre: "Fa un certo effetto vedere la Meloni lì"

14 dicembre 2020 a

Enrico Mentana chiude il Tg di La7 con il consueto sondaggio di Swg. Questa volta a meritare l'attenzione del direttore sono le cifre di Fratelli d'Italia. "Fa un certo effetto - commenta nell'edizione delle 20 di lunedì 14 dicembre - vedere Giorgia Meloni essere così vicina al Pd quando mesi fa era una forza politica con numeri differenti". Proprio così perché se al primo posto rimane la Lega di Matteo Salvini con un 23,9 per cento (-0,4 rispetto alla settimana scorsa), la Meloni si ferma alle spalle del Partito democratico. Quest'ultimo perde un -0,3 raggiungendo il 20,2 per cento di gradimento. A ridosso - come detto - FdI al 16,8 (+0,4).

Segue il Movimento 5 Stelle che cresce dello 0,1 per cento e si ferma al 14,8. Cala rispetto a sette giorni fa il partito di Silvio Berlusconi. Forza Italia tocca infatti il 5,9. Poco dopo Azione di Carlo Calenda al 3,8 (+0,4) e Matteo Renzi con Italia Viva al 3,3 (dal 3,5).

