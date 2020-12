Stasera Italia, l'indiscrezione su Giuseppe Conte e il rimpasto: "Palazzo Chigi non lo esclude"

14 dicembre 2020 a

"Palazzo Chigi non esclude un rimpasto". Questa l'indiscrezione, in diretta da Roma, durante Stasera Italia il talk politico condotto da Barbara Palombelli in onda su Retequattro. Sono giorni di intensa fibrillazione politica per il premier Conte, alle prese con la possibilità di scegliere nuove restrizioni per le feste di Natale, dopo che in un primo momento si era deciso di rendere l'Italia tutta zona gialla, tranne il 25, 26 e l'1 gennaio. E Conte poi sta incontrando i suoi alleati perché c'è da sistemare la grana di Italia viva che chiede un cambio di passo del governo sulla gestione dei fondi europei. E sullo sfondo aleggia la parola rimpasto, situazione che al premier non è mai piaciuta.

"Tutti i partiti adesso negano l'ipotesi del rimpasto: dal Pd ai Cinquestelle a Italia viva che, secondo Renzi, è troppa tardi ormai. Non lo esclude invece Palazzo Chigi", rivela il giornalista di Stasera Italia in collegamento in diretta da Piazza Colonna di fronte Palazzo Chigi. "Potrebbe esserci un mini-rimpasto alla fine di questo giro di consultazioni e di verifiche che sta facendo Conte". Sembra così che Conte abbia aperto all'ipotesi da lui sempre esclusa. Probabilmente ha capito che è la sua ultima possibilità per rimanere premier. Chissà se però è ancora in tempo.

