Matteo Salvini, la svolta: "Sovranista? Categoria superata, sono italiano". L'appello ai "volenterosi" per un nuovo governo

Matteo Salvini chiama a raccolta uomini e donne “di buona volontà” per formare un governo di centrodestra e mettere fine allo stallo imposto dal governo Conte II. L’appello è necessario, visti i numeri in Parlamento: Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e i “piccoli” di NcI, Udc e Cambiamo possono contare, a Montecitorio, su 266 deputati in tutto e gliene mancano 50 esatti per raggiungere la maggioranza assoluta di 316. Al Senato la situazione è molto simile: ai 139 senatori di centrodestra mancano 22 voti per arrivare alla maggioranza assoluta di 161. Ma - come riporta il Tempo – il leader della Lega insiste: “Al governo abbiamo dei matti. Ci sono 60 milioni di italiani preoccupati per la salute, c'è una crisi economica che entra in milioni di case e il governo pensa ai rimpasti”. Il segretario del Carroccio, poi, ribadisce che non immagina nessun governo con Conte, Renzi, Di Maio o Zingaretti: “Mi rifiuto di pensare che questo governo si trascini per due anni. Qual è l'alternativa? Cercare una maggioranza intorno al centrodestra, che è maggioranza nel Paese e, per poco, non è maggioranza in Parlamento”.

Per la prima volta, poi, Salvini ha parlato di superamento dell’era sovranista. In un’intervista di Annalisa Chirico, la giornalista chiede al segretario leghista se si definisce “sovranista”. Lui risponde: “No, io mi definisco italiano. Sono categorie superate, del secolo scorso, storicamente stimolanti, ma superate: fascisti, comunisti, destra, sinistra, populisti, sovranisti, europeisti. Penso che il Covid ci imponga un cambio di marcia”. Parole che segnano la svolta. Quando poi la Chirico gli chiede se si fida di Renzi, Salvini replica così: “Zero. Ma più che quello che penso io, penso che siano gli italiani che non si fidano".

