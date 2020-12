Oggi è un altro giorno, Matteo Salvini mai visto: commosso in diretta tv per il messaggio di Francesca Verdini

15 dicembre 2020 a

Matteo Salvini è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai1. Il segretario della Lega aveva preannunciato un’intervista diversa dal solito e così è stato, dato che ha riguardato anche la sua vita privata. Infatti è stato mandato in onda un videomessaggio della fidanzata Francesca Verdini: “Sono qui sui tetti, in campagna, dove mi piaceva venire da piccola. Non basterebbe tutta la trasmissione per dirti tutte le ragioni per cui ti amo, per cui ti dirò quello che non va: l’orto, lo stai trascurando”. Salvini si è commosso e ha risposto così: “È bravissima, ha una dolcezza e una pazienza pazzesche. Ho trovato un gioiello”. La Bortone gli ha chiesto se intende sistemarsi con lei definitivamente: “Con calma, ho già fatto danni. Certo, è da un anno e mezzo che stiamo insieme e la differenza di età non sembra pesante. L’orto? Sì è vero, lo sto trascurando, è nato solo un pomodoro”.

