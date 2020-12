Matteo Slavini sui pescatori italiani liberati: "Dopo 108 giorni, fate pure con comodo"

17 dicembre 2020 a

a

a

Liberati i pescatori italiani di Mazara Del Vallo, che erano prigionieri in Libia da 108 giorni: la conferma arriva direttamente dai familiari. Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, si è appreso nella mattinata di giovedì 17 dicembre, sono partiti alla volta delle Libia per la liberazione dei nostri connazionali. Insomma, il premier sceglie la passerella e diserta i lavori con Italia Viva e quelli per la definizione delle nuove regole anti-coronavirus in vista del Natale. Eppure, il governo italiani in questa vicenda ha ben poco di cui vantarsi. Già, i nostri pescatori sono rimasti per 108 giorni in mano ai sequestratori libici. Un'eternità. Un periodo di tempo inaccettabile durante il quale ci si chiede che cosa diavolo abbia fatto il governo. E questa domanda sembra porsela anche Matteo Salvini, il leader della Lega che, con FdI, si è sempre battuta per i pescatori di Mazara. Infatti, Salvini sulla vicenda spende a caldo poche ma incisive parole: "Oggi sono 108 giorni dal sequestro. Con comodo...". E ogni riferimento polemico contro il governo non è puramente casuale.

Video su questo argomento "Conte-Renzi, che tristezza quest'Italia appesa": lo sfogo di Matteo Salvini al Senato

Video su questo argomento "Governo Salvini? Idee chiare, non i numeri": la Meloni avverte l'alleato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.