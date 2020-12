Emmanuel Macron positivo, timori nelle Cancellerie europee: molti premier in autoisolamento. E Conte?

17 dicembre 2020 a

Anche Emmanuel Macron positivo, e non asintomatico, al coronavirus: la notizia è piovuta nella mattinata di oggi, giovedì 17 dicembre. A titolo precauzionale anche il premier francese Jean Castex si è sottoposto ad un test PCR. Ma non solo. Secondo quanto riporta Marco Antonellis su affaritaliani.it, dopo la notizia della positività del galletto, il panico la farebbe da padrone un po' in tutte le Cancellerie europee. Già, perché dopo la notizia del contagio dell'inquilino dell'Eliseo, un po' tutti i premier e primi ministri europei starebbero propendendo per mettersi in autoisolmento precauzionale volontario. Già, perché tutti i leader hanno incontrato Macron nel corso del vertice Ue della scorsa settimana. E, guardando agli affari di casa nostra, ci si chiede: ora che cosa farà Giuseppe Conte, colto dalla notizia mentre viaggiava alla volta della Libia per la liberazione dei pescatori? Si autoisolerà? E, soprattutto, terrà l'incontro previsto con Matteo Renzi per le 19 o il decisivo faccia a faccia slitterà per l'ennesima volta?

