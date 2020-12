Pescatori liberati, il viaggio di Conte e Casalino in Libia fa slittare di un giorno il Cdm sul Natale

17 dicembre 2020 a

a

a

Il consiglio dei ministri che dovrà dare il via libera al nuovo Dpcm sulle limitazioni per le vacanze di Natale slitterà a venerdì alle ore 18. Il viaggio-passerella di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Rocco Casalino a Bengasi per i 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati dopo 3 mesi di "sequestro" costerà agli italiani, e soprattutto ai negozianti, altre 24 ore di incertezza. Cosa accadrà durante le feste? Chi, come e quando potrà muoversi? Cosa resterà aperto e cosa invece sarà destinato a essere nuovamente chiuso?



Video su questo argomento Meloni si congratula con i parenti dei pescatori liberati in Libia, “Abbiamo fatto la nostra parte”

Per ora occorre affidarsi solo alle veline e alle indiscrezioni di stampa, perché a quanto apprende l'agenzia Adnkronos il Consiglio dei ministri è slittato a venerdì proprio per permettere al premier, al ministro degli Esteri e al portavoce di Palazzo Chigi di rientrare con calma in Italia dalla Libia, da quello cioè che secondo molti commentatori e analisti è stato un viaggio del tutto "inusuale", una visita a domicilio dai carcerieri che rischia, peraltro, di creare un precedente pericolosissimo in caso di incidenti diplomatici e ricatti prossimi venturi. Il Dpcm di domani, confermano fonti di governo, vedrà sul tavolo la discussione sulle misure per le festività natalizie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.