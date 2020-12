Matteo Salvini su un nuovo governo: "Mattarella non potrebbe dire di no. Matteo Renzi? Ascoltiamo tutti"

18 dicembre 2020 a

“O il voto o un nuovo governo, ma il voto resta l’opzione principale”. Secondo Matteo Salvini è questo che deve succedere in caso di caduta dell'esecutivo. “E’ quello che dice la Costituzione. Credo comunque che esista uno spazio per un governo di centrodestra, non a guida Salvini”, ha dichiarato il leader della Lega in un’intervista al Giorno. Secondo lui, infatti, ci sono tanti parlamentari della maggioranza che – a microfoni spenti – manifestano il loro malcontento. Il segretario del Carroccio, comunque, ha ribadito di non voler fare accordi con nessuno oltre al centrodestra, ma ha anche aggiunto: “In Parlamento ci sono molti disponibili a mettersi al servizio del Paese per il tempo che resta nella legislatura”. Secondo Salvini, inoltre, Sergio Mattarella non potrebbe dire “no” a una nuova maggioranza: “C’è una costituzione che parla chiaro e che detta le regole”.

Salvini, poi, ha smentito qualsiasi tipo di contatto con Matteo Renzi. Però ha anche detto: “Non cerchiamo nessuno, ma ascoltiamo tutti”. Sull’eventuale ingresso della Lega nel Ppe, invece, il segretario ha spiegato: “Stiamo bene nel gruppo dove stiamo e ci vogliamo restare. Ma è vero che stiamo avendo contatti, anche riservati, e se dovesse cambiare il quadro europeo ed emergesse un altro tipo di Europa, qualcosa potrebbe cambiare”. Porta aperta, insomma.

